Нєшка у Вербаше повторйованє виберанкох за предсидателя Сербиї

ВЕРБАС – На виберацким месце число 11 у Вербаше нєшка, 11. априла, буду повторени виберанки за предсидателя Сербиї, на основи одлуки Републичней виберанковей комисиї (РВК).

Виберацке место ч. 11 у Вербаше будзе отворене од 7 до 20 годзин, як и ище седем виберацки места у Сербиї дзе ше виберанки повторює, а до виберацкого списку за спомнуте место у Вербаше уписани 935 гражданє.

По нєурядових информацийох з Роботного цела РВК у вербаскей општини, гласанє у Вербаше ше повторює прето же у записнїку з виберанкох 2. априла наведзене же єден гласач гласал з двома лїстками, цо констатовали шведкове и члени Виберацкого одбору.