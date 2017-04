Ютре порядна схадзка Скупштини АПВ

НОВИ САД – У Новим Садзе на ютре, 12. априла, будзе отримана єденаста схадзка Скупштини АП Войводини у тим зволаню.

Схадзка у Велькей сали Скупштини почнє на 10 годзин, а покраїнски посланїки буду розпатрац звит Покраїнского защитнїка гражданох-омбудсмана за 2016. рок, звит о управяню и розполаганю з явну власносцу АП Войводини за прешли рок з предлогом заключеньох, як и звит о дїлованю Покраїнского заводу за ровноправносц полох за 2016. рок.

На дньовим шоре схадзки и одлуки о розришеню членох Совиту Универзитету у Новим Садзе, членох Совиту Правного факултету у Новим Садзе, як и членох Совиту Педаґоґийного факултету у Зомборе.