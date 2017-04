Протестни сход у центре Шиду пре миґрантох

ШИД – Гражданє Шиду, хтори ше орґанизовали прейґ дружтвених мрежох, вчера у на 15,30 годзин у у парку у центру городу отримали протестни сход, пре инцидент хтори пияток спричинєл єден миґрант кед нєовласацено вошол до єдного обисца у улїци Срети Славуєвича.

На протестним сходзе кратко бешедовала Бранислава Штимац, до чийого обисца миґрант вошол, а у нїм теди були сами єй 11-рочне дзивче и його тиж малолїтна пайташка, котри ше барз злєкли и знємирели, а миґрант окраднул обисце.

На сходзе гражданє подписовали петицию з хтору ше вимага заверанє Прилапююцого центру за миґрантох у Шидзе и порадзели ше же подобни сходи буду орґанизовац покля проблем нє будзе ришени.

Полиция ше у вязи инциденту нє оглашела и з Полицийней управи Сримска Митровица вчера лєм поведзене же превжати потребни мири за пренаходзенє миґранта котри спричинєл инцидент.