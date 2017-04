Розписана явна поволанка за купованє нових тракторох

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди и защити животного штредку, односно його Управа за аґрарни плаценя, за реґистровани польопривредни ґаздовства розписало Явну поволанку за подношенє вимогох за купованє нового трактора у 2017. року.

Вимоги ше подноши од 10. априла до 19. мая на формулару „Вимога за одобренє права на стимул за инвестициї до физичного маєтку польопривредного ґаздовства за купованє нового трактора у 2017. року”, хтори состойна часц тей Явней поволанки, а обявена є на веб-сайту Управи за аґрарни плаценя – www.uap.gov.rs

Информациї вязани за розписану Явну поволанку мож достац на числа телефонох Инфо-центру Министерства польопривреди: 011/260-79-60, лєбо 011/260-79-61, як и Контакт-центру Управи за аґрарни плаценя – 011/30-20-100; 011/30-20-101 и 011/30-20-118, кажди роботни дзень од 7,30 до 15,30 годзин.

Уж вчера було надосц заинтересованих за конкурованє на спомнуту поволанку и у Министерстве гваря же дотераз анї за єден стимул нє мали таке вельке интересованє.

– Кед польопривреднїк купи трактор до цени од 3,6 милиони динари, ми му врацаме половку пенєжу – гваря у Министерстве и толкую же єст цалком досц часу за конкурованє у наступних 30 дньох, як и же будзе достаточно пенєжу за тоту субвенцию.

Машини котри польопривреднїки можу купиц муша буц моцносци до 100 KW, вредносци до 3,6 милиони динари, а як єдно з условийох за конкурованє то же би польопривреднїки мали вимирени шицки обовязки спрам держави.