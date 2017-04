Министри у Влади Сербиї нащивели Општину Жабель

ЖАБЕЛЬ – После того як прешого пиятку, 7. априла, нащивели роботи на рехабилитациї и реконкструкциї маґисталней драги IБ шора число 12 Нови Сад- Зренянин (часци медзи Катьом и Зренянином), министарка будовательства, транспорту и инфрструктури Зорана Михайлович, министер привреди Ґоран Кнежевич, директор канцелариї Европскей банки за обнову и розвой у Сербиї Даниєл Берґ и о.д. директор ЯП „Драги Сербиї” Зоран Дробняк нащивели Општину Жабель, дзе бешедовали з предсидательом Општини Чедомиром Божичом и городоначалнїком Зренянину Чедомиром Янїчом.

Як гварене, реконструованє драги будзе поробене по найвисших стандардох, а у нїм и вибудов кружних цекох на крижаньох драгох Жабель-Дюрдьов и Нови Сад-Зренянин. Оправянє драги на прейґ 23 километрох будзе закончене у марцу 2018. року.

На месце дзе почали роботи, од крижаня драгох Дюрдьов-Жабель и Зренянин-Нови Сад ґу Зренянину, драги преходни, алє транспорт спомалшенши.