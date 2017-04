У Кули нєшка представянє кредитох Розвойного фонду

КУЛА – Представителє Розвойного фонду АП Войводини нєшка у Кули представя нови, вигоднєйши кредитни линиї за польоприврднїкох и привреднїкох.

Нєшкайше предствянє будзе на 12 годзин у Малей сали Скупштини општини, а Розвойни фонд за кредити, хтори ше польопривреднїком и привреднїком тераз дава по єдноставнєйшей процедури, опредзелєл вєдно 20 милиони еври.

У Кули буду представени осем тераз отворени кредитни линиї, дзе три наменєни польопривреднїком, а єдна за прейґгранїчни проєкти и локални самоуправи.