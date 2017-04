Обука за родичох о автошедалкох

КУЛА – Нєшка, 11. априла, у сали Непкер у Кули будзе обука о транспорту за родичох, хтору орґанизую Аґенция за безпечносц транспорту, Совит за транспорт Општини Кула и Здруженє гражданох „Родитель”.

Тема обуки правилне хаснованє безпечних автошедалкох за дзеци, односно їх правилне поставянє до автох, з дискусию и питанями о тей теми. Попри за родичох и других заинтересованих, обука обдумана и за членох локалних совитох за безпечносц у транспорту, патронажни шестри, воспитачох, представительох полициї, а пририхтана и брошура о правилним хаснованю шедалкох.

Обука у кулским Непкеру почина на 11 годзин, а на концу предвидзене додзельованє 15 автошедалкох з ґрупи 0+ и комбинованих, хтори подзеля предсидатель Општини и представитель Аґенциї за безпечносц у транспорту.