Нєшка Национални дзень защити природи

СЕРБИЯ – Нєшка у Сербиї Дзень защити природи, а 11. април за тот дзень запровадзени зоз Законом о защити природи 2009. року, як здогадованє на дзень кед 1949. року як защицене природне добро преглашени Памятнїк природи „Велька и Мала Рипалька” у општини Сокобаня.

Дзень защити природи нагода за опоминанє явносци на потребу охрани защицених подручох зоз своїма природнима характеристиками, сообщел вчера Завод за защиту природи Сербиї.

Сербия єден зоз 158 центрох шветового биодиверзитету, з рижнородним рошлїнским и животиньским шветом, и по своїх природних характеристикох є „Европа у малим”, з екосистемами од субмедитеранского по субарктични тип.

Найочуванши и найзначнєйши часци природи преглашени за защицени подруча, а тераз єст 463 таки подруча, и творя 6,53 одсто териториї Сербиї.