Вишло треце тогорочне число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї у парохиї св. о. Миколая у Руским Керестуре вишло треце тогорочне число Християнского часопису „Дзвони”, у хторим централна тема Пасха, та ту и винчванка владики Георгия з нагоди Велькей ноци.

О пририхтованю за Пасху, як и о ювилею шестрох Служебнїцох, писали и рисовали виронаучни школяре з Коцура, о чим „Дзвони” приноша звити и фотоґрафиї з преславох ювилею шестрох у Керестуре, Коцуре и Крижевцох.

З нагоди рочнїци Водици, у „Дзвонох” треце предлуженє о єй историяту, а ту и порядни рубрики „Слово живота и шведоченя”, „Актуалносци зоз вселенскей Церкви”, „Стереотипи” (дзе преглїбени гордосц и милосердиє), та „Сримски дожица”.

„Дзвони” ше здогадую и на нєдавно упокоєного о. Йоакима Холошняя, пишу о подїйох и стретнуцох, медзи нїма и о Шветовим молитвовим дню и Стретнуцу за фамелиї, як и о паломнїцтве до Св. Жеми, а обявени и други духовни теми и шведоченя.