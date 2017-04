КУЦУРА – У недељу, 9. априла, „Искра“ из Куцуре одиграла је прву утакмицу у пролећном делу првенства у Међуопштинској лиги Бачка Топола-Мали Иђош-Врбас-Бечеј.

У Куцури је гостовала трећепласирана екипа на табели „Томиславци“ из истоименог места и ово дерби-такмичење завршено је победом „Искре“ са 2:1. Голове за „Искру“ дао је Марјан Малацко.

После 10. кола „Искра“ је на првом месту са 23 бода, а у недељу гостује у Старој Моравици против „Слободе“.