Нєт уметносци без дотику

Поняце скулпторства ше часто повязує зоз прешлосцу, алє же скулпторство понука рижни потенцияли, и же є и нєшка цикаве, тому шведочи и млади уметнїк Иван Киш зоз Дюрдьова. Вон закончел основни студиї на Академиї уметносцох у Новим Садзе, на напряму – скулпторство, а мастер студиї предлужел на истим напряме. Видзенє швета през очи уметнїка и єден сеґмент нєкаждодньового роздумованя, одкрива праве Иван.

За скулптуру ше почал интересовац теди кед похопел же му роботне место будзе у завартим и виртуалним швеце, понеже закончел Штредню школу за дизайн „Боґдан Шупут” – Дизайн ґрафики и пропаґанду, а сцел буц у директним дотику з материю.

– Нє звикнул сом нє робиц, а скулпторство облапя филозофию и глїбину, алє треба ше и физично вичерпац, то балансоване злученє физичней и менталней роботи. Скулптура приказує тродимензийну форму. Коло нєй можеш „облєтовац” у шицких 360 ступньох, зоз шицких углох ю можеш спатриц, аж и зрозумиц зоз даєдних углох, котри други уметносци, як цо фотоґрафия, филм, малярство, то нє допущую. Слика ци нїґда нє може повесц цо ше находзи зоз гевтого другого боку, мушиш оддвоїц слику од мура и закукнуц, алє там, будзе лєм рам. Скулптура гола правда, на „баюс” самого уметнїка – вше остава питанє, чи добре прейдзе, чи будзе шамарани. Охабям простор припатрачови же би вон скулптуру потолковал як сце, нє роби то кажди скулптор, алє я гей, нє любим лєм придавац свою идею. Отворени сом и за критики и наисце ми мило чуц же дахто видзел дацо у моїх скулптурох цо я нє могол видзиц, або сом дацо сцел приказац и то сом приказал, алє сом нє препознал же з тим бешедуєм и єдну другу бешеду котру патрач препознал – визначує млади скулптор.

У нєшкайшей модерней уметносци муши постояц и ґлобална информованосц, а уметнїк коло своїх творох, таланту и заинтересованосци, муши буц у крочаю зоз часом, а то подрозумює виглєдованє нових, актуалних идейох и провадзенє трендох.

– Лєгко було скорей. Нєшка пременки и информациї чечу барз швидко, нє мож лєм скочиц и повесц: „я уметнїк”. Уплївує упартосц, талант котри дакус ту засолї, алє вец єден длуги период правиц и будовац себе, зберац искуство, роботи, причекац узретосц и вше охабиц єдну дозу таїнственосци – гвари Иван.

Єст розлики медзи сучасним скулпторством и скулпторством зоз прешлих часох. Як швет технолоґиї и диґитализациї уплївовал на други сфери, так охабел шлїд и у уметносци.

– Нєшка исную амбиєнтални инсталациї дзе спадаю шветлосни ефекти, видео записи, филми, приказує ше роботи, односно виводзи ше перформанси. То шицко тоти нови, модерни напрями котри спадаю до сучасней скулптури. Стара скулптура за виробок подрозумює камень, древо, брозну, а приказовало ше углавним митски єства, познатих, автопортрети самих скулпторох, та аж и їх конкубини. Так було скорей, а нєшка вельку улогу маю ефекти, аж и текст, котри провадзи скулптуру, часто постої авторске слово о роботи и його идеї, же би нє було лєм шлєпе припатранє на даяку скулптуру без дальшого толкованя – потвердзує уметнїк.

МИНИМАЛИЗЕМ И ИНОВАЦИЯ

Мастер студиї Иванови предлуженє основних студийох, точнєйше, вон жада витирвац до конца и витвориц тото цо започал на основних студийох, лєм же тераз през єдну преглїбеншу тему.

– Уж сом ше занїмал зоз форму рижних нашеньох. А, тераз тоти нашеня преруцуєм директно до скулптури, та так, з того боку, я будзем участвовац у виробку тей роботи, а гевту другу часц препущим рошлїном, односно нашеньом котрих будзем пестовац у тей, часточно законченей скулптури. Вони зоз свою моцу и шлєбоду вирошню и витворя конєчни випатрунок тей скулптури. То єдна зоз идейох за мастер роботу, єден минимализем зоз моцним порученьом. Жадам злучиц чисту поживу и чисту уметносц, же би вєдно росли, и же би ше вєдно розвивали у єдней симбиози. Мож шлєбодно повесц же то иновация на полю уметносци, бо сом, затераз, нє чул же дахто тото злученє пробовал направиц. Кед сом виложел идею професором, нє лєгко зме ше порозумели, прето же анї мнє нє було шицко ясне, и як треба же би ше идея преточела до конєчней и чистей уметносци, односно до скулптури. Сцем одредзиц два напрями, яки уплїв форма скулптури ма на рошлїну и єй розвой, а з другого боку, яки уплїв/шлїд ма, або охабя рошлїна на скулптуру – толкує Иван и додава же порозуменє достал од младшого ментора, котри модернєйши и приснєйши ґу иновативним идейом.

Шицки крочаї у виробку мастер роботи войду до Иванового портфолиа. На конєчни продукт його уметносци, вельки уплїв будзе мац и фотоґрафия, документовани филм, рижни записи и нотеси котри будзе зазначовац.

– Мам план оформиц єден приручнїк пестованя моєй скулптури, котри би ше могло похасновац за гоч яку виставу, за потреби ґалерийох, або даяких просторних инсталацийох, дал бим „рецепт” за пестованє моїх скулптурох у тей кнїжки – наглашує Киш.

У тим задатку Иван найвецей будзе хасновац жем, односно теракоту (файта керамики) котра после уплїву скулптора и рошлїни, пойдзе до пеца, випече ше и будзе як камень. После того останє традицийна скулптура котру годно „шейтац” по ґалерийох и приватних колекцийох.

УМЕТНОСЦИ ШЕ НАДОПОЛНЮЮ

Од Ивана дознаваме же людзе прилапюю уметносц, на виставох мож видзиц и уметнїкох, алє и людзох зоз других сферох котри ше интересую за културу. Можебуц у тей хвильки ситуация у держави, за саму уметносц, нє досц перспективна, алє то тот ризик котрому ше кажди уметнїк дава.

– Придал сом ше уметносци, и єст уметносци, а потримовку ше найдзе и даяку надїю ци ше да, а далєй мушиш сам правиц ґарадичи ґу успиху и ту нєт тельо слави, а я праве анї нє даяки „оганятор” слави и финансийох, алє система така. Нєшка ше бави на лабду же твоя уметносц, у ствари, ти, можеш гоч цо направиц, алє ти мушиш буц ту и ти будзеш тот котри будзе бешедовац и бранїц свою идею и задумку од рижних „старих” критичарох и нєдостаточно едукованих людзох. Кельо значна робота, тельо значни и сам уметнїк, бо єдно друге надополнює, твори и прави, воздзвигує, спущує дакеди, нєт уметносци без дотику и „єдзеня жеми”, як перше. При мнє, уметносц превагує, то моя каждодньовосц – приповеда уметнїк.

Иван ше нє пренаходзи лєм у скулпторстве, вон тиж так и пише, фотоґрафує, твори кратки документарни филми, рисує. А зоз своїма идеями ше сам ноши, и нє ма одредзеного уметнїка на котрого ше упатра.

– Мойо уметносци углавним преткани єдна зоз другу, и кулминую єдна зоз другу, а якош вше найдзем часу шеднуц, и у даякей хвильки записац дацо з тих думкох, и вец претвориц до дїла. Аж и скулптури наставали зоз текста и поезиї. Правим и рисунки, и роботи, бо за єдного скулптора важне же би знал добре рисовац, алє преферуєм робиц зоз глави и шлєбодного духа, то моя водзаца гвизда – закончує млади и перспективни скулптор и уметнїк.

Фото: Теодора Ивков; Вероника Вуячич; Иван Киш