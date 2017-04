Гласанє за членох Управного одбору Заводу будзе повторене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од пиятку, 7. априла, та до 12 годзин пондзелок, 10. априла, тирвала електронска схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, на хторей ше гласало о предложених кандидатох за членох Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) и по резултатох електронского гласаня, дате предкладанє нє достало потримовку векшини членох Совиту, так же одлука на тей електронскей схадзки нє принєшена.

УО Заводу за културу войводянских Руснацох ма 9 членох, а як кандидати були предложени 12 особи (за трецину вецей од числа членох УО) и на електронскей схадзки ше гласало за лїстину од 12 кандидатох, а нє поєдинєчно.

Зоз 19 членох Совиту у електронским гласаню участвовали 16 члени, дзе „за” предложених кандидатох гласали осем, „процив” були пейц, єден член гласал после часу предвидзеного за гласанє, а пейц члени НС нє гласали. Понеже нє достата потребна векшина (найменєй 10 гласи „за”), одлука о кандидатох за членох УО Заводу за културу ВР на тей схадзки нє принєшена.

Як дознава Рутенпрес, пошвидко будзе отримана схадзка Вивершного одбору Совиту, хтори спатри настату ситуацию и предложи вименєну лїстину од 12 кандидатох за членох УО Заводу, о хторей ше потим знова будзе гласац, вироятно тиж на електронскей схадзки Националного совиту Руснацох.

Кед же кандидати достаню векшинску потримовку, НС их предложи Покраїнскей влади, хтора як други соснователь менує дзевец членох Управного одбору Заводу за културу Войводянских Руснацох.