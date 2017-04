Отримана Скупштина КПД „Дюра Киш“

ШИД – На Скупштини Културно-просвитного дружтва (КПД) „Дюра Киш“, хтора у Шидзе отримана пондзелок, 10. априла, прилапени Звит о роботи Дружтва за прешли рок, хтори поднєсол предсидатель Дружтва Златко Манько, як и Финансийни звит и звит Надпатраюцого одбору.

На схадзки Скупштини констатоване же през роботу шейсц секцийох у прешлим року було надосц активносци, а окреме визначене же з роботу почала дзецинска драмска ґрупа.

Скупштина прилапела и звити о роботи секцийох, та плани роботи Дружтва и секцийох, як и финансийни план за 2017. рок.

За нового члена Управного одбору вибрани Мирослав Мохнацки, длугорочни член Старшей шпивацкей ґрупи КПД.