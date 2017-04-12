Ище тидзень за приявйованє младих за екскурзию до Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище тидзень, по 19. април, тирва приявйованє младих з наших местох од 18 до 30 роки за одход на тогорочни Русински фестивал до Свиднїку, до Словацкей, у орґанизациї Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох, хторе и розписало явну поволанку за приявйованє младих за тоту екскурзию до Словацкей.

За одход до Словацкей, од 26. по 29. май, єст места за осем особи, а попри провадзеня програмох на спомнутим фестивалє у Свиднїку, млади нащивя и Кошице и Прешов.

Як стої у поволанки, условия за приявйованє же би млади на даяки способ були активни у рускей заєднїци и же би були уписани до окремного виберацкого списку за руску националну меншину.

Приявиц ше мож на линк https://goo.gl/forms/i56HH3sBwOCl7jCE3, а контакт-особи Сашо Сабадош (sabadossasa@ymail.com, тел. 06/11-84-66-46) и Соня Гудак (sonjahudak@gmail.com, тел. 064/32-40-608).

Роботне цело за младеж обезпечує трошки превозу и костираня, а учашнїки на екскурзиї себе плаца ноцнїк (єдно ноцованє кошта 8 еври) и уходнїци на Фестивал у Свиднїку. Вибраних учашнїкох Роботне цело за младеж будзе контактовац 8. мая.