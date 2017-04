На повторених виберанкох у Вербаше найвецей гласи Вучичови

ВЕРБАС – Спрам перших нєурядових податкох, на вчера повторених виберанкох за предсидателя Сербиї на виберацким месце ч. 11 (у Першей Месней заєднїци) у Вербаше гласали 328 гражданє, лєбо 31,06 одсто з 1 056 уписаних до виберацкого списку.

Найвецей гласи достал кандидат владаюцей коалициї на чолє зоз Сербску напредну странку Александер Вучич – 230 односно 70,12 одсто; Саша Янкович спред Ґрупи гражданох (ҐГ) „За Сербию без страху” достал 41 глас, лєбо 12,50 одсто; Вук Єремич спред ҐГ „Мушиме лєпше” 17 гласи, лєбо 5,18 одсто, а др Воїслав Шешель спред Сербскей радикалней странки 15 гласи, односно 4,57 одсто.

Други кандидати достали по мєнєй як 10 гласи, двоме анї єден глас, а два лїстки були нєважаци.