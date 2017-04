У Кули отворена китайска робна хижа

КУЛА – После децениї як у Кули заварта дакеди позната „Робна хижа Беоґрад’”, єй будинок вчера знова отворени за трошительох, понеже у нїм отворена Китайска робна хижа „Хао-меи”.

Робну хижу зоз символичним прештригованьом червеней пантлїки шветочно отворел предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч, з музику и у присустве велького числа гражданох.

Китайска робна хижа „Хао-меи” ма предавацки простор на вецей о 3 000 квадратни метери, ентериєр нови и ушорени, а купцом понукнути вецей тисячи артикли по вигодних ценох. Як у мено китайского инвеститора на отвераню гварел Ву Ян Ю, попри китайскей, понукнута и квалитетна роба зоз других жемох – Италиї, Мадярскей и других.

У тим новим тарґовинским обєкту буду робиц двацецеро роботнїки, а з тей нагоди предсидатель Општини Кула наявел и приход ище єдного китайского инвеститора, котри у дакедишнєй „Истри” у Кули отвори фабрику за продукцию чопох и дзе би роботу мали достац 500 роботнїки.

Китайска робна хижа кажди роботни дзень и соботу роби од 8 до 21 годзин, а внєдзелю од 9 до 17 годзин.