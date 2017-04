НОВИ САД – Город Нови Сад и новосадска Филияла Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) на ютре, 13. априла, у Новим Сдзе орґанизую Саям обезпечованя роботи.

Саям будзе на СПЕНС-у од 10 до 15 годзин, а заинтересовани нєзаняти особи би ше пред одходом на Саям мали явиц своїм совитнїком у НСЗ пре евидентованє нащиви Сайму и информованє о понукнутих роботох.