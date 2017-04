Суша условює садзенє кукурици

НОВИ САД – По словох фаховцох, дотераз з кукурицу посадзени од 5 до 10 одсто поверхносцох з планованих милион гектарох, насампредз пре суху жем.

Условия за садзенє нарозширеншей житарки у Сербиї и Войводини нє у шицких крайох вигодни пре суху жем и як наглашує фаховец з новосадского Институту за землєдїлство и заградкарстово Ґоран Бекавац, кед нє спаднє озбильнєйши диждж сходзенє рошлїнох будзе барз очежане.

– З оглядом же жимски резерви влаги у жеми скромни, землєдїлци най водза рахунку о густосци шаца, односно, требало би зменшац густосц за 5 до 10 одсто – гвари Бекавац.

Фаховци совитую же би продукователє садзели гибриди кукурици хтори толерантни на сушу, з чим ше зменша евентуални утрати роду пре нєвигодну хвилю.