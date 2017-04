Почал упис дзецох до ПУ „Радосне дзецинство”

НОВИ САД – Тих дньох отворени Конкурс за упис дзецох до Предшколскей установи (ПУ) „Радосне дзецинство” у Новим Садзе, тирва по 21. април, а Конкурс обявени и на сайту Установи – www.predskolska.rs, дзе родичи можу превжац и потребни формулари за упис, лєбо на шалтерох ПУ у улїци Павла Симича 9. Пре упис, шалтери кажди роботни дзень робя предлужено, од 8 до 17 годзин, а всоботу од 8 до 14 годзин.

Як сообщели з ПУ, у єй дзецинских заградкох єст 1 490 шлєбодни места и родичом (чи старательом) совитую же би нє чекали остатнї днї за упис дзецох до оводи. До цалодньового пребуваня мож уписац дзеци старосци од 6 мешаци по предшколски возрост, до полдньового пребуваня дзеци од 5 роки по предшколски возрост, як и дзеци од 3 до 5 роки, а до яшелькох беби народзени од 1. септембра прешлого по 28. фебруар того року.

Тиж сообщене же шлєбодни места нєт у обєктох у улїцох Лази Костича 5а, Епископа Висариона 4а и у Ґаґариновей улїци, як анї у оводох на мадярским и словацким язику. У яшелькох у Роботнїцкей улїци ч. 20 єст лєм 23 шлєбодни места.

Приявени дзеци буду ранґировани по бодох и у зависносци од вецей факторох єдно дзецко може мац найвецей 80 боди. Одредзени загрожени катеґориї дзецох, односно фамелийох, маю приоритет при уписованю.

Прешлого року у дзецинских заградкох ПУ „Радосне дзецинство” було 1 523 шлєбодни места, за хтори придати аж 5 748 прияви.