Змаганя рукометних екипох „Русину”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше першей екипи рускокерестурского „Русину” всоботу, 2. априла, почали ярню часц першенства у Трецей рукометней лиґи Сербиї, а перше змаганє бавели у Зомборе процив трецопласованей екипи на таблїчки „Зомборелектро”.

„Русин” на тим госцованю страцел зоз 32:20, а найвецей ґоли за екипу Керестурцох дали Гербут 6 и Слива 4, а по два Тома, Виславски и Николич.

У шлїдуюцим колє „Русин” бул шлєбодни, а шлїдуюце першенствене змаганє бави 22. априла у Бездану процив „Ґрафичару”.

Прешлого викенду, 9. априла, два змаганя у своєй Лиґи младиших катеґорийох до 14 роки-ґрупа А одбавели и млади рукометаше „Русину”, та подросток „Русину” у Вербаше победзел парнякох з Приґревици зоз 25:17, а од домашнїх з Вербасу страцел зоз 24:7.

Першу екипу рукометашох водзи Звонимир Планчак, а подросток Злата Паплацко и Владан Боянович.