Украсна писанка

Потребне:

– Видуте вайцо

– Темпери

– Мали шпунджиї

– Щеточка за зуби

– Палїчка

– Зубодлобка

– Вул

– Ножнїчки

Видуте вайцо треба цале офарбиц з чарну темперу. Други темпери (билу, лилову, бляду и цму белаву, златну (место нєй може и контур за скло, лєбо помишане лїпкаче зоз златнима шкльокицами) положиц на напр. танєрчок и кажду окреме добре розблажиц з воду же би були ридши. На осушене чарне вайцо на даєдни места зоз шпунджийку нанєсц лилову темперу. Положиц го на палїчку же би ше темпера осушела.

З другу шпунджийку нанєсц цму белаву фарбу на празни места ґу лиловей, а нїжно кус и по нєй. Исто поробиц и з каменкову темперу и потим осушиц. На концу додац златну фарбу на даскельо места и ознова положиц же би ше осушело.

Замачац щеточку за зуби до билей темпери, хтора треба же би була ридка як млєко, и потим пирскац по вайцу з помоцу велького пальца. Ознова осушиц.

Кед писанка готова, мож ю прелаґирац, лєбо охабиц мат. Кед ю сцеце даґдзе заквачиц, на пол зубодлобки на даскельо ґузли треба завязац виштригнути вул, а ґузел направиц и на концу вула, за цо ше будзе вишац. Вохпац зубодлобку нука же би остала горизонтално заквачена за вайцо.

Зоз темперами, креативнима деталями и мрию, можеце направиц украсни писанки и з другима интересантнима мотивами, як напр.: