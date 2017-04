Такмичења рукометних екипа „Русина“

РУСКИ КРСТУР – За рукометаше прве екипе крстурског „Русина“ у суботу, 2. априла, почео је пролећни део првенства у Трећој рукометној лиги Србије, а прво такмичење играно је у Сомбору против трећепласиране екипе на табели „Сомборелектро“.

„Русин“ је ово такмичење изгубио као гост са 32:20, а највише голова за екипу Крстурчана дали су Хербут 6 и Слива 4, а по два Тома, Виславски и Николић.

У наредном колу „Русин“ је био слободан, а следеће првенствено такмичење биће одиграно 22. априла у Бездану против „Графичара“.

Прошлог викенда, 9. априла, два такмичења у својој Лиги млађих категорија до 14 година-група А одиграли су и млађи рукометаши „Русина“, па је подмладак „Русина“ у Врбасу победио вршњаке из Пригревице са 25:17, а од домаћина из Врбаса изгубио је са 24:7.

Прву екипу рукометаша води Звонимир Планчак, а подмладак Злата Паплацко и Владан Бојановић.