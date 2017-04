СУБОТИЦА – Школярка Музичней школи у Суботици Тамара Емеди освоєла перше место у граню на обои на Републичним змаганю школярох музичних школох.

Тамара перше место освоєла з 96 бодами, а обоу виучує у класи професора Михаля Сича. На Републичним змаганю корепетитор єй бул Душко Александрович.

Републичне змаганє школярох у граню на обои отримане 8. априла у Беоґрадзе.