У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Петнасте тогорочне число новинох „Руске слово” на бокох рубрики „Тижньовнїк” пише о активносцох на ришованю препреченьох за школованє дзецох зоз Закарпатскей обласци України у рускокерестурскей Ґимназиї, як и о институцийней потримовки праву на службене хаснованє язика и писма.

У рубрики „Нашо места” представени Руснаци-кандидати за одборнїкох до Скупштини општини на локалних виберанкох у Вербаше, а „Економия” пише з якима ше бриґами зочую закупци пиячного простору у Вербаше и прецо у Коцуре єст менєй поверхносци под цукрову цвиклу.

„Култура и просвита” зазначує „Бамби фест” и Медзиокружне змаганє з руского язика у Руским Керестуре, а ту спатрени и виляди за формованє руского оддзелєня першей класи ОШ у Дюрдьове у идуцим школским року. У тей рубрики и звит зоз Скупштини КПД „Дюра Киш” у Шидзе.

През розгварку з Даряном Гардийом, „Мозаїк” читачох упознава зоз студираньом у иножемстве, а рубрика „Людзе, роки, живот” представя Федора Скубана з Нового Саду.

На „Духовним живоце” мож пречитац як означена Квитна нєдзеля у наших парохийох, док на „Спорту” представена и фодбалска судийка з Беркасова Миряна Уґлєшич .

У тим чишлє вишли два додатки – „Медзипростор за кафу и виключеня” и „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.