НОВИ САД – Перша часц нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” пошвецена наиходзацим вельконоцним шветом, а у другей часци будзе представени др Ярослав Катона з Руского Керестура, доцент на Технолоґийним факултету у Новим Садзе и припознати фаховец у наукових кругох.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.