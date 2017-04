Министри у Влади Републики Сербиї нащивели Вербас

ВЕРБАС – Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Младен Шарчевич вчера, 12. априла, нащивел Општину Вербас, дзе з домашнїма бешедовал о уводзеню дуалного образованя до образовних институцийох. Министер у Вербаше нащивел и Штредню фахову школу „4. юлий“, дзе з руководительством Школи и заинтересованима привреднїками бешедовал о спомнутим образованю.

Министерка без портфеля, задлужена за демоґрафию и популацийну политику Славица Дюкич Деянович вчера у Вербаше бешедовала на трибини „Ґу лєпшей демоґрафскей будучносци Сербиї“, хтору орґанизовали Форум женох Социялистичней партиї Сербиї и Комисия за родну ровноправносц Општини Вербас.

Министерка винєсла найновши демоґрафски податки и наявела нови мири демоґрафскей и популацийней политики у Сербиї, а дефинована и улога локалней самоуправи у креированю потримовки будуцим родичом.

– Вербас єдна зоз 134-ох општинох хтори маю неґативни миґрацийни салдо, а ґу тому, млади ше вше познєйше одлучую на перше дзецко. Влада з популацийну политику порихтана злєпшац тоту подлу статистику – гварела министерка Дюкич Деянович.

Вовторок, 11. априла, Општину Вербас и Канцеларию за енерґетски менаджмент нащивел министер енерґетики Александер Антич. У рамикох нащиви бешедоване о донациї Влади Швайцарскей, хтору за спомнуту обласц обезпечела Влада Републики Сербиї, а министер Антич нащивел и ОШ „20. октобер“, дзе тирваю роботи на адаптациї, вредни 15 милиони динари.

У вербаскей општини тирва кампаня за локални виберанки за одборнїкох до Скупштини општини Вербас, хтори буду 23. априла.