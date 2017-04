Сеизмични випитованя НИС-у при концу, Керестурцом ше виплацує за чкоду

РУСКИ КЕРЕСТУР – На териториї Руского Керестура (у валалє и хотаре) НИС-ово фаховци закончую сеизмични випитованя ґазу и нафти и як дознава Рутенпрес, ту ше затримаю ище коло два-три тижнї. Жовти апарати – ґеофони – покладзени по улїцох, заградох и на полю буду поскланяни, а и велька часц хотара уж випитана.

У хотаре вельки камион за випитованє поґажел часци на польох, а найупечатлївши чкоди єст на житаркох зашатих вєшенї и шицки чкоди власнїком жеми, лєбо тим котри их обрабяю уж, лєбо буду надополнєни.

Пре надополнєнє чкоди треба ше явиц на даєдно з числох телефонох – 064/888-4034, 064/888-8936, 064/888-5550, 064/888-8620 и 064/888-2881. По прияви компетентни з НИС-у виходза на терен, дзе ше утвердзує чкоду, а кед ше ю нє прияви – чкода нє будзе надополнена.

– Парасти углавним задовольни з пенєжнима надополнєнями за чкоди. Кед на очкодованей парцели була посадзена даєдна култура, чкоду рахуєме по зґаженей поверхносци у квадратних метерох и по вредносци потенциялного урожаю култури. Кед парцела ище нє засадзена, ми надополнюєме трошки повторного обрабяня жеми – дознава Рутенпрес од особи задлуженей за оценьованє чкоди у НИС-у.