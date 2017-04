З вименку Закона ґу утаргованю „пеналох” за пензионерох

БЕОҐРАД – Як наявене, на схадзки Социялно-економского совиту 20. априла будзе розпатрана и инициятива Союзу самостойних синдикатох Сербиї (СССС) за утаргованє „пеналох” пре скорейчасови одход до пензиї.

Спрам толкованя СССС, заняти котри ше муша пензионовац скорей наполнєтих 65 рокох пре ликвидацию подприємства, як технолоґийни звишки, лєбо пре хороту, з тим у ствари покарани. Закон о пензийним и инвалидским осиґураню предписує же им скорейчасова пензия занавше зменшана за 0,34 одсто мешачно, спрам чого тоти пензионере рочно доставаю коло 2,5 пензиї менєй.

– Пензиї векшини людзом и так мали, та ше им на тот способ ище и однїма – толкує предсидатель СССС Любисав Орбович и дополнює же кед уж муша буц покарани, най держава тоти „пенали” орочи по наполнєни 65 роки живота, а потим най доставаю полну пензию.

Конкретно, Синдикат вимага же би ше пременєло член 30 Закона о пензийним и инвалидским осиґураню, дзе предвидзене зменшанє пензиї за 0,34 одсто за кажди мешац, а хторе максимално може виношиц 20,4 одсто рочно.

По тим питаню синдикати потримую и роботодавателє, хтори предкладаю же би ше предкложене одношело на пензионерох зоз шицких подприємствох, а нє лєм з тих хтори у процесу реконструкциї.

Факт же тота тема будзе на дньовим шоре Социялно-економского совиту нє значи же и Влада Сербиї прилапи предкладаня за вименку спомнутого члену Закону о ПИО.