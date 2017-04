По юний пременїц стари вожацки дозволи

БЕОҐРАД – Термин за менянє старих паперових вожацких дозволох до 10. юния того року, а нови (пластични, у форми кредитней карточки) ше видава од януара 2011. року. По май 2014. видати коло 2 милиони 155 000 нови, а теди ище 3 милиони 385 000 вожачох мали стари дозволи, та термин за менянє бул предлужени.

За пременку дозволи з документох потребна лєм стара вожацка дозвола и особна леґитимация. Медзитим, кед стара дозвола видата на менєй як дзешец роки пре здравствени причини, лєбо кед вожач старши як 65 роки, нєобходне и потвердзенє о лїкарским препатрунку и здравственей способносци (нє старше як 6 мешаци) за катеґорию (катеґориї) за хтору ше подноши вимогу.

Вожачом котри маю вецей як 55 роки дозволу ше видава по наполнєнє 65 рокох, а може буц видата и на кратше, кед то думанє лїкара.

Доставанє новей вожацкей дозволи вєдно кошта 1 576 динари.