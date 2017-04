И керестурским школяром „Пажлївково правила у транспорту”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре од першей по трецу класу ОШ „Петро Кузмяк”, вовторок, 11. априла, у Велькей сали Дому кутури у Руским Керестуре патрели едукативну представу о безпечносци у транспорту „Пажлївково правила у транспорту”.

Представа свойофайтове предлуженє едукациї о транспорту хтору орґанизую Републична аґенция за безпечносц у транспорту, Совит за безпечносц транспорту Општини Кула и Здруженє гражданох „Родитель”.

Главни юнак у представи „Пажлївко” ше притримує шицких транспортних правилох и дзеци през бависко и шпиванки учи о правилному справованю у транспорту и транспортних правилох. Спомнута представа часц длугорочней кампанї „Меркуй тераз”, обдуманей за едукацию дзецох, родичох, наставнїкох и вожачох.