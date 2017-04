Сеизмичка испитивања НИС-а при крају, Крстурчанима се исплаћује надокнада штете

РУСКИ КРСТУР – На територији Руског Крстура (у селу и атару) стручњаци НИС-а завршавају сеизмичка испитивања гаса и нафте и, како сазнаје Рутенпрес, овде ће се задржати око две-три недеље. Жути апарати – геофони – који су постављени по улицама, баштама и по њивама биће склоњени, а велики део атара је већ испитан.

У атару је велики камион погазио делова њива, а најупечатљивије штете има на у јесен засејаним житарицама, а сва штета ће власницима земље, или онима који је обрађују бити, или је већ надокнађена.

За надокнаду штете треба се јавити на један од ових бројева телефона – 064/888-4034, 064/888-8936, 064/888-5550, 064/888-8620 и 064/888-2881. После пријаве компетентни из НИС-а излазе на терен, где се утврђује начињена штета, а ако се штету не пријави – она неће бити надокнађена.

-Земљорадници су углавном задовољни са новчаном надокнадом. Ако је на оштећеној површини била засађена нека култура, штету рачунамо по угаженој површини у квадратним метрима и по вредностима потенцијалног рода културе. Ако парцела још није засађена, ми надокнађујемо трошкове поновне обраде земље – сазнаје Рутенпрес од особе задужене за процену штете у НИС-у.