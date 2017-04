И крстурским ученицима „Пажљивкова правила у саобраћају“

РУСКИ КРСТУР – Ученици од првог до трећег разреда ОШ „Петро Кузмјак“ у уторак, 11. априла, у Великој сали Дома културе у Руском Крстуру гледали су едукативну представу о безбедности у саобраћају „Пажљивкова правила у саобраћају“.

Представа је својеврсно продужење едукације о саобраћају коју организују Републичка агенција за безбедност у саобраћају, Савет за безбедност саобраћаја Општине Кула и Удружење грађана „Родитељ“.

Главни јунак представе „Пажљивко“ се придржава свих саобраћајних правила и деца кроз игру и песму уче о правилном понашању у саобраћају и о саобраћајним правилима. Поменута представа део је дугорочне кампање „Пази сада“, осмишљене за едукацију деце, родитеља, наставника и возача.