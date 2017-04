Велї ше предумали садзиц

Єден з ридких котри у Коцуре и того року на свойо поля посадзел цвиклу, то Владимир Олеар, тераз и окончователь длужносци директора у Общей землєдїлскей задруґи Коцур.

– Од 1986. року поряднє, кажди рок са-дзим цвиклу. У зависносци од рока, садзим од 10 по 25 гектари, а того року мам коло 20 гектари – гварел Олеар.

Коцурски парасти прешлих рокох цвиклу предавали углавним до цукровньох у Вербаше, Червинки и Сенти. Владимир Олеар сотрудзує зоз цукровню „Суноко” и гвари же потераз нє мал нїяки пробелми.

– Робим директно зоз „Суноком” зоз Вербасу, без поштреднїка и нє було бриґи кед у питаню виплацованє. Шицко ми поряднє виплацене и на час, та сом задовольни – потвердзел Владимир.

Добри род цукровей цвикли завиши од рижних факторох и условийох. На даєдни, як цо то хвиля, нє мож вплївовац, алє на даєдни, як цо то квалитетне нашенє, мож и вец треба водзиц рахунку о тим.

– Садзим белґийске нашенє „тореадор” котре 40 одсто драгше як други нашеня, алє ми указало найлєпши резултати. Прешлого року сом мал штири ваґони по гектаре зоз диґестию 16 одсто То нашенє котре уж ма ключки и 8 по 10 днї муши шицко зисц – заключел Владимир Олеар.

У Коцуре цвикла була досц заступена остатнї роки, алє ше того року ситуация пременєла. Велї поодуставали од садзеня и остали лєм тоти найупартейши. Медзитим, нєможлївосц увиду до проценту диґестиї и нєчистоти, як и длугоки период чеканя на виплацованє, велїх парастох котри роками були вични тей польопривредней култури, одбило и нагнало же би ше обрацели на други польопривредни култури.

Любомир Будински зоз Коцура тиж остатнї даскельо роки на свойо поля садзел цвиклу. Прешлого року ше розчаровал до тей култури и того року ю заобишол.

– Розчаровал сом ше, бо сом цвиклу винял ище у децембру, а ище сом нє виплацени. Кед опатрим яки укладаня и кельо бим требал достац динари, та сом на истим як поведзме и кед садзим кукурицу коло котрей єст вельо менєй роботи и вельо менєй стресу – гварел Будински.

Як найвекши проблем, кед у слово о цвикли, медзи парастами ше спомина же нє маю увид до одредзованя диґестиї и велї прешвечени же ту єст надосц „штелованя”.

– Як цо сом гварел, моя цвикла прешлого року мала 16 одсто диґестию, а то цалком у шоре и я задовольни – пошведочел Владимир Олеар.

Любомир Будински, як и векшина парастох, дума же пре нєможлївосц правдивого одредзованя диґестиї, велї котри поряднє мали цвиклу о нєй вецей нє роздумую.

– Прешвечени сом же коло одредзованя диґестиї, нєчисти роботи. Нїхто ме нє може прешвечиц же ми диґестия була лєм 14 одсто у септембру, а у децембру, кед сом ю виберал, тиж 14 одсто. А нє мал сом проблеми анї зоз пипу, анї зоз хоротами и прето сом того року, после вельо рокох садзеня, цукрову цвиклу заобишол – заключел Любомир Будински.

ПРЕДАТИ 50 ГЕКТАРИ ЖЕМИ НА ЛИЦИТАЦИЇ

Прешлого тижня у општини Вербас була и лицитация жеми у коцурским хотаре. Було понукнуте коло 50 гектари державней жеми. Початна цена на лицитациї була 31 980 динари по гектаре.На лицитациї нє було проблеми и шицку жем ше предало по початней цени.