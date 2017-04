Векши проблем безпенєжносц, як закуп

Закупйоваче тезґох ше поносую на условия и орґанизацию на пияцох, алє и роздумую чи им ше виплаци предавац на пияцох, бо плацаца моц жительства обачлїво менша.

Явне комуналне подприємство „Комуналац” зоз Вербасу у марцу подписовало контракти о резервациї пиячного простору за шлїдуюцу сезону 2017/2018. року зоз заинтересованима продукователями и тарґовцами.

Стара цена закупу була 18 500 динари по єдней тезґи, а кед же закупци жадаю закупиц два тезґи, єдну на Вельким (соботовим) и єдну на Малим (стредовим) пияцу, доставаю попуст, та рочни закуп двох тезґох на двох пияцох 13 500 динари.

ПРЕМЕНКИ У ОДНОШЕНЮ НА ПРЕШЛИ РОК

Новосц у тим же заинтересовани закупци тезґу можу виєднац и у наиходзацим периодзе, алє по ценох хтори векши за 30 одсто. Тоти хтори ше потераз нє остарали за тезґи буду у нєзавидней ситуациї. Без огляду на тот факт, шеф обраховйованя и наплацованя Милько Милянич гварел же нє було векши пременки у одношеню на прешли рок.

– Закуп покончени як ше и обчековало. На Вельким пияцу потераз закупени 100 тезґи, 55 поверхово коцки и седем витрини. На Малим пияцу закупени три витрини, 64 тезґи и 67 коцки – гварел Милянич.

На пияцох робу предаваю тарґовци зоз општини Вербас и околних местох. Тезґи закупюю тарґовци зоз Бачкого Доброго Поля, Коцура, Савиного Села, Змаєва, Равного Села и Вербасу. Заш лєм, найвецей закупцох приходзи зоз Гайдукова, Купусини, Малого Идьошу, Фекетичу, алє єст и зоз Руского Керестура и Кули.

Ксения Шанта зоз Коцура пред роком почала предавац на пияцу и на початку приходзела на штири або на пейц годзин рано и заберала тезґу, алє гвари же то нє добре.

– Дежурни на пияцу нас єдней соботи преруца на єдну тезґу, другей на другу и муштериї нас нє можу найсц, та трациме главни заробок од стаємних муштерийох. На концу сом закупела по єдну тезґу на обидвох пияцох пре попуст. Лєм, пияц стреду барз подли, бо то роботни дзень, та єст менєй людзох – гварела Ксения.

Шантова предава ринфузну робу хтору сама продукує, алє твердзи же найвекши проблем наднїчаре хторих нєт, або су барз драги пре вельо малинарох у Коцуре, та кед ше шицко поздава – нєт вельо заробку. Вона попри маку, кукурици и чаю хтори єй продукти, муши накупиц ище роби же би єй ше виплацела робота.

КЕД НЄТ РОБОТИ, НЄТ АНЇ ЗАРОБКУ

У началє шицки тарґовци потвердзую же нє нательо проблем закуп, анї цена, алє проблем же плацаца моц барз ослабла.

Владимир Горняк зоз Коцура приходзи уж вецей як 15 роки на пияц и закупює штири тезґи през цали рок. Предава розсаду, або ярнї продукти, та є ту през цали рок. Гвари же му пре тото виходза вочи, та закуп плаци на рати.

– Цени нє мали, анї нє таки вельки, алє нєт роботи, та анї за нас нєт заробку. Пред 15 роками сом до дзешец годзин предал

по 20, 30 картони желєней шалати, а тераз за цали дзень на двох тезґох предам лєдво шейсц. Ґу тому, єдна шалата теди була 50 динари, кельо и литра горива, а тераз є 30 динари. Дзе ту ми? Циґаня же то пре отверанє супермаркетох, людзе єдноставно нє маю динари – поносує ше Горняк.

Цени на вербаским пияцу аж и туньши як на даєдних пияцох у околїску, поведзме на кулским, алє проблем и у тим же на других пияцох єдноставно нєт тельо муштериї. Велї людзе зоз валалу анї нє ходза на пияци у своїм месце, та аж анї у општини.

Кед же то за даяке поцешенє, зоз вербаского „Комуналца” наявюю ушоренє Велького пияцу хтори роби соботу, алє други обставини зоз хторима ше стретаю нашо тарґовци оставаю исти, точнєйше, подли. Окреме будзе чежко тим хтори нє закупели на час свойо место за предаванє, бо цена зоз 30 одсто подрагшеня остава фиксна и надалєй.

РОЗЛИКИ У ОРҐАНИЗАЦИЇ

Єдна тарґовкиня зоз Руского Керестура, хтора жадала буц анонимна, за „Руске слово” гварела же єст розлики и у орґанизациї пияцох.

– Мали пияц добре орґанизовани, алє тарґовци зоз робу хтору я предавам на Вельким пияцу розошати вшадзи, а то нє добре анї за нас, анї за муштериї. Пре нови закон, камиони зоз кромплями або младнїками вецей нє шму буц на драже, та су тераз ту коло нас и закланяю нас. Ґу тому, розноша туцанїк, та барз нєзґодно ходзиц, окреме кед пада диждж – гварела тота тарґовкиня.