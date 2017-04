КУМ порушує и активує младих

Фото: Танита Ходак

На валалє ше нє случує богзна цо и часто мож чуц же младим допито и нє знаю цо зоз собу робиц. Вироятнє су нє свидоми же и у вельких варошох може буц допито, кед себе дацо нє направя и орґанизую. Но, прето и исную здруженя, же би порушали младих же би им нє було допито и же би робели дацо хасновите. Коцурске здруженє младих (КУМ) праве таке єдно здруженє, у чиїм составе младеж, хтора здумує як порушац и активовац, як самих членох Здруженя, так и тих хтори нє члени. Предсидатель КУМ-а, Стеван Самочета приблїжел нам їх дїялносц.

Кеди Здруженє основане и як сце почали зоз активносцами?

Стеван Самочета: Як нєформална ґрупа зме робели од 2011. року, кед зме орґанизовали акцию през лєто. Идея була праве же бизме дацо орґанизовали, порушали младеж и же би ше дацо почало случовац у Коцуре. Потим зме ше реґистровали, и од 2014. року робиме як формална ґрупа, зоз своїм предсидательом, управним и надпатраюцим одбором.

Хто може буц член Здруженя?

СС: Члени КУМ-а углавним млади, прето же є пре нїх, односно пре нас и основане, алє маме и подаєдного старшого члена. Шицким дзвери отворени, хто ше з нами сце дружиц и буц активни у орґанизованю наших активносцох.

Кельо КУМ ма членох?

СС: Маме 200 членох, хтори анї нє шицки зоз Коцура. Векшина волонтере, хтори ше одволую на нашо поволанки кед ше дацо орґанизує, а маме и стаємних членох, хтори приходза поряднє на схадзки. Як цо нам важни волонтере, так нам значни и стаємни члени, прето же ше треба о шицким радзиц. Кед ше коло дачого порадзиме, кажде достанє свой задаток на хтори ше ма фокусовац и вец шицко идзе як треба и швидше. Нє охабя ше шицко на єдну особу, алє дзелїме роботу и задлуженя.

Як ше знаходице кед слово о финансийох?

СС: Найвекши проблем скоро шицким здруженьом то пенєж, та так и нам. Ми нєпрофитне здруженє, нє береме членарину, хтора здруженьом углавном вельо значи кед финансованє у питаню. Финансуєме ше зоз проєктох хтори пишеме и зоз Општини. Сотрудзуєме и зоз другима здруженями и орґанизациями коло проєктох, прето же вец маме и векши шанси же би нам проєкт прешол.

Якого характеру збуваня хтори орґанизуєце?

СС: Примарна активносц нам стретнуце младих, як найважнєйши проєкт, а вец приходза активносци хтори орґанизуєме през цали рок. Збуваня маю еколоґийни характер, спортски, вирски, гуманитарни… Мушим повесц и же зме наисце задовольни зоз одволованьом младих на нашо активносци, з оглядом на факт же яка нєшкайша младеж нєзаинтересована за културни збуваня. Так же, хто заинтересовани, може ше ґу нам приключиц.

Хтори то КУМ-ово найзначнєйши проєкти?

СС: Найзначнєйши проєкт нам Акция младих „Дай и ти свою руку”, за хтору зме достали награду як найлєпше здруженє у Сербиї од Министерства младежи и спорту. Як партнере на проєкту зме приведли еколоґийни рух зоз Вербасу и на беґелю вибудовали парк, дзе зме положели лавочки итд. Значне нам и садзенє витро-защитного пасма у валалє, соснох и ґинко древкох на явних поверхносцох, а порушали зме и реконструкцию єдней часци лєтнєй бини.

Яки активносци плануєце пошвидко орґанизовац?

СС: Розуми ше, маме план орґанизовац стретнуце младих на лєто и тиж так зоз Каритасом, зоз хторим маме найлєпше сотруднїцтво, плануєме обезбечиц пластенїки за младих, хтори сцу робиц таку файту роботи.

Викенд роботнї

Стаємни члени КУМ-а тримаю и рижни роботнї за младих, як, наприклад, роботнї штриканя, гекланя, ґлуми, рисованя… а дакеди им помагаю и госци. Отримую их углавним през викенд, а за креативну часц у КУМ-у задлужена и його стаємна членїца Єлена Дудаш.

– Роботнї ше отримує у наших просторийох, у пензионерох, алє понеже тераз нє маме зогриванє, достали зме од часних шестрох простор у манастире. За роботнї кажде себе приноши нєобходни материял, кед у питаню рисованє, гекланє и штриканє. За курс русийского язика треба же би приходзела професорка зоз Вербасу, та то ещи нє знаме чи зажиє, прето же би ше вец дацо мушело и плациц – гвари Єлена и визначує же ше за роботнї нє треба окреме приявйовац, лєм наволац, информовац ше коло места, дня и часу, а поволани шицки заинтересовани. Тиж так, КУМ вше отворени и за нови идеї и предкладаня.