Яр нєзадовольства

И нєшка ме на хвилю боля ноги пре стотки, та и вецей километри хтори сом преґажел по улїцох и площох Нового Саду и Беоґраду у борби за почитованє виберанковей дзеки гражданох Сербиї. Того 1996. на 1997. рок у протестних колонох були студенти и гражданє хтори нєдвосмислово поручели же нє приставаю же би ше прекравала їх дзека указана на локалних виберанкох. Пияти октобер була кулминация того нєзадовольства, после хторей зме, озда конєчно вошли до циклусу нормалней транзициї власци и єй зменлївосци на фер виберанкох.

Поведло би ше, студентария ше пошвецела ученю и ментовала ше улїчней политики, а тоти хторих политика и далєй интересовала, анґажовали ше у странковим живоце.

Седемнац роки познєйше, студенти знова на улїцох. Виступели дзень после обявйованя резултатох предсидательских виберанкох, кед постало нєминовне же премиєр Сербиї вибрани за предсидателя держави уж у першим кругу, зоз 40 одсто гласами вецей як другопласовани кандидат.

Курс держави нє будзе ше меняц, политика тиж остава иста.

Но, та, цо сцу на улїци кед шицко „чисте як слиза”? Хто стої за протестами, кед ше шицки мейнстрим студентски орґанизациї оградзели? Нє ясне им же их партиї и политичаре виманипулую за свойо интереси? То лєм дзепоєдни питаня у вязи чечуцих протестох поставени у медийох и на дружтвених мрежох. Поставяю их аж и дакедишнї протестанти з дзеведзешатих.

А тераз ше задумайце у ситуациї младого чловека у двацетих и вчасних трицетих хтори ше будзи после виберанковей ноци свидоми же ше держава по дзеки векшини зведла на єдного чловека хтори по урядово менованє на положенє предсидателя урядово будзе окончовац функцию предсидателя Влади, а потим, прейґ нового премиєра, найскорей и нєурядово. Нє цалком є прешвечени же то виберанкова дзека „чиста як слиза”, бо ше уж приповеда же на виберанкох було вшелїяк.

Його парняки патра цо скорей зложиц диплому и сцекац „прейґа” бо ту нє можу найсц роботу од хторей мож жиц, а нє лєм преживйовац. Родичи му слабо посилаю з дому, бо нєт. Лєбо пожнї плаца, лєбо мала пинзия, лєбо шицко идзе на длуства банком. А за гоч яку прерспективу, нєобходна партийна кнїжочка даєдней од странкох на власци. У найвекших медийох шицко красне и добре, та виходзи же його бриґи лєм изоловани случай.

Опозиция розєдинєна, саможива, компромитована, сатанизована и марґинализована, же ю керую аж и предсидательски кандидати хторих потримала. Як вец най чудне же дакому преверши, же видзе на улїцу и вимага радикалну пременку цалей системи хтора будована остатнї трицец роки. Видзи ше же тим младим людзом уж наисце досц шицкого, а число вимогох рошнє з дня на дзень. Окрем даскельо полу-резултатох, нєт назнаки же даєдна будзе сполнєна. Медзитим, нє можем их критиковац, бо з протестом указую же сцу жиц у своєй жеми, же ю любя и почитую, же веря же може, и муши буц лєпша. Хто то нє почувствовал у младосци, тот нїґда наисце анї нє жил.