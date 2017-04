АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У шицких парохийох нашого Апостолского еґзархату (по обидвох календарох) нєшка Вельки пияток, хтори будзе означени на богослуженьох у церквох.

На Вельки пияток Церква ше здогадує Исусовей шмерци на крижу и хованя, цо ше попровадзи на богослуженьох. У ранших годзинох то читанє 12 страсних євангелийох, а пополадню, на Вечурнї, то кладзенє плащанїци – Исусово хованє.

Вирни нєшка и цали дзень на ютре, на Вельку соботу, можу нащивиц Божи гроб, помодлїц ше и поциловац плащанїцу.

Нєшка и строги пост у єдзеню и керованє чежших роботох, а по нашей традициї, ґаздинї на Вельки пияток фарбя писанки.