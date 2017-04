Нєроботни днї нєшка и на пондзелок

СЕРБИЯ – Велька ноц, хтора того року исти дзень и по григориянским и по юлиянским календаре, у Сербиї ше швеци од нєшка, пиятку 14. априла, та по пондзелок, 17. април, и то нєроботни днї.

По Законє о державних и других шветох, вельконоцни швета ше у Сербиї слави од Велького пиятку по Други дзень Велькей ноци.

По спомнутим законє, наиходзаце Швeто роботи державне швето и того року ше слави 1. и 2. мая – пондзелок и вовторок, так же и то буду нєроботни днї, сообщело Министерство за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня.