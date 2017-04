Закончени роботи на фасади керестурскей катедрали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботи на поставяню новей фасади на Катедралней церкви св. оца Миколая у Руским Керестуре закончени вчера, на Желєни штварток, кеди докончене кладзенє бакарного прекрица над главним уходом до катедрали. З тим керестурска парохия Вельку ноц преслави у крашнє обновеней церкви, з билу фасаду, хтора обцагнута на кафово.

Тота велька робота почала у септембру 2016. року, а пре рижни причини є закончена аж тераз. Роботу окончело подприємство „Слован-проґрес” зоз Селенчи, а коштала 70 000 еври, цо вецей як плановане, понеже у медзичаше роботи мушели буц преширени, за цо хиби пенєжи, коло 10 одсто вредносци роботи.

Як Рутенпрес дознава од керестурского пароха о. Михайла Малацка, меншу часц з нєдоставаюцого пенєжу подаровали парохиянє, а парохия конкуровала и до державних и покраїнских институцийох, та ше наздаваю же шицко годно виплациц. Хто може и жада, пенєж и далєй може подаровац.