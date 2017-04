Початком априла були два скупштини

ВУКОВАР/МИКЛОШЕВЦИ – Руснаци у Горватскей початком того мешаца отримали два значнєйши сходи – Скупштину Союзу Русинох Републики Горватскей (РГ) и Скупштину КУД „Яким Ґовля” у Миклошевцох, на хторих розпатрани и прилапени звити о роботи у прешлим и плани роботи за тот рок.

Скупштина Союзу Русинох РГ отримана всоботу, 1. априла у Вуковаре, дзе предсидателька Союзу Дубравка Рашлянин у звиту о прешлорочней роботи визначела же Союз предлужел свою роботу на очуваню и розвою националного идентитету Руснацох у Горватскей, насампрдз през културни аматеризем своїх членох (КУД-ох), културни и други манифестациї, як и през информованє прейґ часопису „Нова думка” и часопису за дзеци „Венчик”.

През манифестациї Союзу, як и участвованє його членох на фестивалох у жеми и иножемстве, насампредз у жемох дзе жию Руснаци, розвива ше медзинационалне и медзинародне сотруднїцтво, гварела Рашлянинова, а на схадзки Скупштини заключене же пре участвованє Руснацох у явним живоце Горватскей, їх очуванє як националней меншини и витворйованє правох и шлєбодох, Союз и надалєй будзе сотрудзовац з компетентнима державнима целами на шицких уровньох, як и з орґанами националниох меншинох и медзинародних орґанизацийох хтори ше занїмаю з питанями националних меншинох.

Рочна Скупштина КУД „Яким Ґовля” у Миклошевцох отримана внєдзелю, 2. априла, а у звиту о роботи за прешли рок предсидатель КУД Славко Ждиняк гварел же Дружтво витворело шицки плановани програми, дзе зазначени и 29 наступи його членох у жеми и иножемстве.

Дружтво у своєй роботи мало потримовку Совиту за национални меншини РГ, Союзу Русинох РГ, Општини Томповци, як и єй Ради рускей националенй меншини, Месного одбору Миклошевци и других, а у прешлим року розполагало з вецей як 70 000 куни.

На рочней схадзки присуствовали и член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, доначалнїк Општини Томповци Здравко Звонарич, предсидатель Месного одбору Дюра Бики, а о тидзень по Скупштини, 9. априла, у Миклошевцох госцовала Драмска секция КУД „Яким Гарди” з Петровцох з представу „Державни крадош” Фадила Хаджича, у режиї Томислава Раца.