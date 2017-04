Отримана єденаста схадзка Скупштини АПВ

НОВИ САД – На своєй єденастей схадзки у терашнїм зволаню, Скупштина АП Войводини стреду, 12. априла, принєсла пейц покраїнски скупштински одлуки вязани за просторни плани за подруча з окремнима наменами у Войводини – за мрежу коридорох транспортней инфраструктури на главним напряме державней драги Суботица-Зренянин-Ковин; за парки природи „Понявица” и „Єґричка”, за „Потамишє”, як и за ревитализованє беґелю Беґей.

Як поведзене у скупштинским сообщеню зоз схадзки, з вирабяньом тих просторних планох почнє ришованє вецейрочних проблемох у спомнутих подручох, з хторима облапени вецей войводянски општини.

На стредовей схадзки, зоз хтору предшедовал предсидаель Скупштини АПВ Иштван Пастор, покраїнски посланїки упознати и зоз Звитом о роботи Покраїнского защитнїка гражданох-омбудсмана за 2016. рок хтори предочел Покраїнски защитнїк др Зоран Павлович, котри з тей нагоди посланїкох поволал же би у своїх штредком цо вецей и баржей информовали жительство о правох гражданох.

Принєшени и одредзени заключеня хтори предложела Покраїнска влада у вязи зоз Звитом о управяню и розполаганю з явну власносцу АПВ у прешлим року, а прилапени и Звит о дїлованю Покраїнского заводу за ровноправносц полох за 2016. рок.

Пре одход на другу длужносц, Скупштина на своєй 11. схадзки з длужносци заменїка покраїнского секретара за енерґетику, будовательство и транспорт розришела Радея Басту, а за нового заменїка покраїнского секретара вибрала дипл. инж. транспорту Мирослава Бошковича.

На схадзки розришени и троме члени совитох високошколских институцийох – з членства у Совиту Универзитету у Новим Садзе розришени Небойша Новакович, з членства у Совиту Правного факултету Иван Дьокович, а з членства у Совиту Педаґоґийного факултету у Зомборе Боро Булат.