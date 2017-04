Министер Вулин у Вербаше отворел ординацию за медицинску експертизу

ВЕРБАС – Министер за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Александер Вулин нащивел вчера Општину Вербас, дзе у Филияли Републичного фонду за пензийно-инвалидске осигуранє (ПИО) у Вербаше отворел ординацию за медицинску експертизу – за утвердзованє права на инвалидску пензию и одредзени социялни даваня, популарно волану „комисию за препатрунки”.

– Ординация будзе на хасен вецей як 20 000 пензионером з вербаскей филияли, а окреме будзе хасновита за вецей як тисяч гражданох котри на шицки препатрунки пре доставанє права за цудзе допатранє и помоц и пре пре витворйованє инвалидскей пензиї дотераз одходзели до Нового Саду – гварел министер Вулин.

У делеґациї хтора нащивела Вербас бул и директор Покраїнского фонду ПИО Славко Имрич, котри визначел же ше у тей ординациї кажди тидзень будзе окончовац єден препатрунок, можебуц и вецей, бо єст можлївосци же би у будучносци и гражданє з кулскей општини ту окончовали препатрунки, место у Зомборе.