КОЦУР – У коцурским хотаре ярню шатву ше помали закончує, дотераз посадзени коло 80 одсто поверхносцох, а по Велькей ноци будзе и тото цо остало.

Того року найвецей посадзене кукурици, дакус менєй слунечнїку и сої, а найменєй цвикли. У одношеню на прешли рок кукурици єст вецей и прето же єст менєй пошатого жита.

Почали и роботи коло посадзених малинох, хторих того року у Коцуре єст на коло 30 гольтох. Малинаре тераз фрезую помедзи шори и поставяю системи за залїванє.