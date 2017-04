МИНХЕН (НЄМЕЦКА) – З нагоди Велькей ноци, рускокерестурски парох о. Михайло Малацко за парохиянох грекокатолїцкей Катедралней церкви у Минхену од 3. по 9. април отримал вецейдньово духовни вежби.

Як о. Малацко гварел за Рутенпрес, духовни вежби були з тему „Живот по менталитету крижа то живот у св. Тройци и у Церкви”.

Преподаваня були на українским язику, кажди вечар по Служби Божей, на хторих о. Малацко и споведал.