На ютре Велька ноц – Пасха

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – Як и у цалим хтористиянским швеце, на ютре ше у шицких парохийох нашого Апостолского еґзархату, и по юлиянским и по григориянским календаре, преславює найвекше християнскей швето Вельу ноц – Пасху.

На Пасху ше преславює Воскрешенє Исуса Христа котри, по євангелийских записох, по шмерци на крижу и кладзеню до гроба – треци дзень воскреснул. По ученю и нашей Церкви, з тим чином Исус одкупел людски род од пошлїдкох прародительского гриху и оможлївел и людзом вични живот.

У шицких наших парохийох на тот дзень же служи пасхални служби Божо и пошвеца кошарки з традицийним пасхалним єдзеньом.