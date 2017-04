Воскресенє Исусово – то швето надїї и живота

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – З нагоди ютрейшого найвекшого християнского швета – Велькей ноци, апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика Георгий Джуджар шицким вирним упутел шлїдуюцу винчованку:

– З Ису­со­вим Вос­кре­се­нь­ом вос­кре­снул и чло­век и вєд­но з Нїм во­шол до Бо­жей сла­ви. Пред Вос­кре­се­нь­ом Си­на Бо­жо­го нє­мо­жлї­ве бу­ло анї по­ду­мац же би чло­век бул учашнїк и на­шлїд­нїк Нє­бе­сно­го Цар­ства, а по Вос­кре­се­ню ше то слу­че­ло. Дру­га Особа Бо­жа пре­то и по­ста­ла чло­век, же би пре­йґ жер­тви на кри­жу, у ко­трей прев­жа­ла на се­бе ви­ну шиц­ких люд­зох, омо­жлї­ве­ла спа­ше­нє ка­ждо­му. Зоз та­ким чи­ном, по да­ру Бо­жо­го од­ку­пе­ня, люд­ски жи­вот по­ста­ва вич­ни и до­ста­ва но­ви сми­сел и но­ве зна­че­нє. У Ису­со­вим Вос­кре­се­ню ше на­ход­зи пол­но­та та­їн­ства люд­ско­го жи­во­та и ви­ход зоз цмо­ти до шве­тла.

– Зоз шве­тлим Вос­кре­се­нь­ом Бог за­па­лєл у на­ших шер­цох искру ви­ри до особ­но­го вос­кре­се­ня и на­дїю до оп­ти­ми­стич­но­го жи­во­та на же­ми. Ису­со­во вос­кре­се­нє – то швето на­дїї и жи­во­та, то жри­дло на­шо­го оп­ти­ми­зму и ви­ри до за­єд­нїц­ко­го жи­во­та. З Вос­кре­се­нь­ом Хри­сто­вим по­чал час но­во­го ства­ря­ня, а Вос­кре­сну­ти по­стал Дра­га и Прав­да жем­ско­го пу­те­ше­ствия, по­стал штред­зи­ско и сми­сел ви­ри до жи­во­та.

– То вич­ни прав­ди ко­три нам у тим жем­ским жи­во­це да­ваю си­лу и моц спро­ци­виц ше сво­їм сла­бо­сцом и бо­риц ше за вич­ни вред­но­сци. Вос­кре­се­нє Хри­сто­во нам да­ва мо­ци на­зда­вац ше и про­цив на­дїї, бо­риц ше за прав­ду, и спро­ци­вй­о­вац ше нє­прав­ди. У шве­тлє ви­ри и Ису­со­во­го Вос­кре­се­ня, и вла­сне вос­кре­се­нє до­ста­ва но­ву вред­носц. Ка­жда до­бро­та, че­сна ро­бо­та, ка­жда лю­бов и жер­тва з Вос­кре­сну­тим до­ста­ваю ди­мен­зиї вич­но­сци.

– Ра­ду­й­ме ше и ве­шль­ме ше Ису­со­вей по­би­ди над гри­хом, над нє­на­ви­сцу и за­ви­сцу, бо во­ни ве­цей нє маю тей мо­ци и си­ли овла­дац зоз на­ми. То­та жи­вот­на ене­рґ­ия ше находзи у Ису­со­вим Вос­кре­се­ню. Од Вос­кре­сну­то­го чер­па­й­ме мо­ци за ка­жди кро­чай ко­три по Бо­жей во­лї, за ка­жде дї­ло дї­ло­твор­ней лю­бо­ви и ка­жду жер­тву ко­три вец буду ґаран­ти и за на­шо слав­не вос­кре­се­нє.

З на­го­ди шве­та Вос­кре­се­ня Хри­сто­во­го при­ви­ту­єм шиц­ких з ра­до­сним при­ви­том: Хри­стос Вос­крес! Во­и­сти­ну Вос­крес!

Ваш Вла­ди­ка

+ Ге­ор­гий