Воскресенє Исусово – то швето надїї и живота

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – З нагоди ютрейшого найвекшого християнского швета – Велькей ноци, апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика Георгий Джуджар шицким вирним упутел шлїдуюцу винчованку:
– З Исусовим Воскресеньом воскреснул и чловек и вєдно з Нїм вошол до Божей слави. Пред Воскресеньом Сина Божого нєможлїве було анї подумац же би чловек бул учашнїк и нашлїднїк Нєбесного Царства, а по Воскресеню ше то случело. Друга Особа Божа прето и постала чловек, же би прейґ жертви на крижу, у котрей превжала на себе вину шицких людзох, оможлївела спашенє каждому. Зоз таким чином, по дару Божого одкупеня, людски живот постава вични и достава нови смисел и нове значенє. У Исусовим Воскресеню ше находзи полнота таїнства людского живота и виход зоз цмоти до шветла.
– Зоз шветлим Воскресеньом Бог запалєл у наших шерцох искру вири до особного воскресеня и надїю до оптимистичного живота на жеми. Исусово воскресенє – то швето надїї и живота, то жридло нашого оптимизму и вири до заєднїцкого живота. З Воскресеньом Христовим почал час нового стваряня, а Воскреснути постал Драга и Правда жемского путешествия, постал штредзиско и смисел вири до живота.
– То вични правди котри нам у тим жемским живоце даваю силу и моц спроцивиц ше своїм слабосцом и бориц ше за вични вредносци. Воскресенє Христово нам дава моци наздавац ше и процив надїї, бориц ше за правду, и спроцивйовац ше нєправди. У шветлє вири и Исусового Воскресеня, и власне воскресенє достава нову вредносц. Кажда доброта, чесна робота, кажда любов и жертва з Воскреснутим доставаю димензиї вичносци.
– Радуйме ше и вешльме ше Исусовей побиди над грихом, над нєнависцу и зависцу, бо вони вецей нє маю тей моци и сили овладац зоз нами. Тота животна енерґия ше находзи у Исусовим Воскресеню. Од Воскреснутого черпайме моци за кажди крочай котри по Божей волї, за кажде дїло дїлотворней любови и кажду жертву котри вец буду ґаранти и за нашо славне воскресенє.
З нагоди швета Воскресеня Христового привитуєм шицких з радосним привитом: Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Ваш Владика
+ Георгий