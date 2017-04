Служби и пошвецaнє паскох у наших парохийох

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У Руским Керестуре на ютре, на Вельку ноц, перша Служба Божа будзе на 8, а Архиєрейску Службу Божу, з пошвецаньом паскох, на 10 годзин будзе предводзиц наш апостолски еґзарх, владика Георгий Джзджар.

У Коцуре на Вельку ноц Дзецинска Служба будзе на 8, а на 10 годзин Шветочна Вельконоцна Служба з пошвецаньом паскох у церковней порти. Як Рутенпрес дознава од коцурского пароха о. Владислава Раца, владика Георгий Джуджар у Коцура будзе на вовторок, на Треци дзень Велькей ноци.

На Вельку ноц у Новим Садзе Служба Божа зоз швеценьом пасхалного єдзеня будзе на 10 годзин, а на пондзелок, на Други дзень Велькей ноци, у нашей церкви у Новим Садзе на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа, хтору будзе предводзиц наш еґзарх, кир Георгий Джуджар.

У Дюрдьове Служба Божа з пошвецаньом пасхалного єдзеня будзе на 9 годзин, а на 18 годзин Вечурня. На Други и Треци дзень Велькей ноци служби буду на 9 и 18 годзин, а по обидвох будзе и мированє.

У парохиї у Старим Вербаше Служба Божа з пошвецаньом паскох ютре будзе на 10 годзин, а у парохиї у Новим Вербаше паски ше будзе швецац на 6,30 годзин, после Воскресней утринї зоз Службу Божу, хтора на 5 годзин рано.

У Кули Утриня з пасхалну Службу Божу и пошвецаньом паскох на ютре будзе вчас рано на 5 годзин, а потим и Шветочна Служба и пошвецанє паскох на 10 годзин.

На нєдзелю, на Вельку ноц, Воскресна утриня и пошвецанє паскох у Сримскей Митровици будзе на 5 годзин рано, а на 11 годзин будзе Служба Божа з мированьом.

У нашей парохиї у Беоґрадзе Воскресна утриня и Служба Божа з пошвецаньом паскох будзе нєшка, соботу, на 17 годзин (у каплїци у Вишеґрадскей 23).

У Новим Орахове на ютре на 7,30 годзин будзе заєднїцке пошвецанє паскох вирних грекокатолїкох з Нового Орахова и з Бачкей Тополї.