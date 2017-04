Винчованки за Вельку ноц

НОВИ САД/КУЛА – З нагоди Велькей ноци, хтору ше того року слави исти дзень по обидвох календарох, винчованки шицким вирним и священству упутели и найвисши функционере Войводини – предсидатель Скупштини АП Войводини Иштван Пастор и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

– Велька ноц символ вири до витвореня и того цо дакеди на перши випатрунок нєвитворлїве. Прето шицким жадам же би им вельконоцни швета принєсли моцну волю и моц за виру до лєпшого, за творенє доброго, алє и за подзекованє на тим цо уж маме – гвари, медзи иншим, у своєй винчованки предсидатель Скупштини АПВ Иштван Пастор.

– Тото швето представя славенє побиди живота, хтора нас змоцнює же бизме и у каждодньовим живоце и зочени з рижнима спокусами – витирвали на драги правди, надїї и любови. Шицким церковним велькодостойнїком, священству и вирним жадам щешлїви днї швета, же би их, зоз своїма наймилшима, препровадзели у добрим розположеню – повинчовал предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Заєднїцку вельконоцну винчованку упутели и предсидатель Општини Кула и предсидатель Скупштини општини Кула Перица Видеканїч и Велибор Милоїчич, жадаюци гражданом општини же би швета препровадзели у здравю, фамелийним щесцу и миру, закончуюци з традицийним поздравом – Христос Воскрес! Воистину воскрес!