На Вельки пияток у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка Велька собота по обидвох календарох, а з богослуженями у катедралним храме у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре вчера означени Вельки пияток, по григориянским календаре. Богослуженя предводзел наш еґзарх, владика Георгий Джуджар з домашнїма священїками – парохом о. Михайлом Малацком и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом.

Вчера рано на 8 годзин читани 12 страсни євангелиї, а на 15 годзин була Вечурня з покладаньом плащанїци – хованє Исуса Христа – на хторей присуствовало вельке число парохиянох. На 18 годзин була Дзевятнїца до Божого милосердия.

И нєшка до вечара вирни у церкви можу присц гу Божому гробу помодлїц ше и поциловац плащанїцу.

Нєшка на 20 годзин будзе Всеночне бдїниє и Воскресна утриня з першу Пасхалну Службу Божу.