На Вельки пияток у Коцуре

КОЦУР – Вчера у коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици парохиянє означели Вельки пияток по юлиянским календаре.

Рано служена Утриня з читаньом 12 страсних євангелийох, а пополадню Вечурня – хованє Исуса Христа – з покладаньом плащанїци, хтору вирни нєшка до вечара можу поциловац и помодлїц ше при Христовим гробе.

Вечурню служели коцурски парох о. Владислац Рац и о. Яков Кулич, а вчера вечар отримана и Дзевятнїца до Божого милосердия и Єрусалимска утриня (Плач мацери Божей).

Нєшка, на Вельку соботу (на дзень цихей молитви), на 21 годзин будзе Вельконоцне Всеночне, односно Вечурня зоз Службу Василия Велького и обход коло церкви.